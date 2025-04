Exportação de ovos cresce 342% em volume em março e receita aumenta 383%, diz ABPA

Exportação de ovos cresce e Estados Unidos são os que mais compram / Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) tiveram alta de 342,2% em volume na comparação anual. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram embarcadas 3.770 toneladas no mês, frente a 853 toneladas em março do ano passado. A receita também teve forte alta, para US$ 8,65 milhões, salto de 383% em comparação com US$ 1,79 milhão registrados no igual mês de 2024.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No acumulado do primeiro trimestre, o setor soma 8.654 toneladas exportadas, crescimento de 97,2% ante igual período de 2024. Em valores, a elevação foi ainda maior: 116,1%, com US$ 17,77 milhões obtidos entre janeiro e março de 2025. EUA lideram compras Os Estados Unidos lideraram as compras no trimestre, com 2.705 toneladas importadas - avanço de 346,4% na comparação anual.