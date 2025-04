Produção de motos sobe 1,4% em março ante igual mês de 2024, revela Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 1,4% em março, frente ao igual mês do ano passado, chegando a 158.343 unidades. Na comparação com fevereiro de 2025, porém, houve retração de 10,4%, devido ao feriado do carnaval, que reduziu o número de dias úteis no período.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 9, pela Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motocicletas instaladas no polo industrial de Manaus (AM), onde é realizada a maior parte da produção do veículo no País.