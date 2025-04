Gasolina sobe R$ 0,83 em Fortaleza, mas consultores apontam que aumento não se sustenta

Alta ocorre em meio à queda do preço do petróleo no mercado internacional. Consultores dizem que aumento foi preventivo e que há expectativa de redução nos próximos dias

O reajuste ocorre pouco depois da capital cearense aparecer entre aquelas com a gasolina mais barata do Brasil, com preço médio de R$ 5,97, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) , referente à semana anterior.

No entanto, ele reforça que esse não é o único motivo. “O restante é questão de mercado. Mas acredito que a Petrobras deve reduzir o preço da gasolina na refinaria nos próximos 15 a 20 dias, acompanhando a queda do petróleo cru no mercado internacional. Há espaço para uma queda de 4% a 5% ”, afirma.

Segundo Bruno Iughetti , consultor na área de petróleo e energia, o reajuste do ICMS é um dos fatores. A alíquota do imposto, que incide sobre a gasolina, passou a representar R$ 1,47 por litro — antes, era R$ 1,37. Esse aumento de R$ 0,10 ocorreu em fevereiro e já afeta diretamente o preço na bomba.

Ele também cita o impacto do dólar. A valorização da moeda americana acaba anulando parte da queda do petróleo, já que a commodity é negociada em dólar. “Mesmo com o petróleo caindo mais de 15% nos últimos dias, a alta do dólar compensa essa baixa aqui no Brasil. Mas, ainda assim, não justifica esse aumento todo agora.”



Postos reajustaram preço de gasolina mesmo com tendência de queda no mercado internacional Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Sindipostos diz que movimento é normal, efeito de recomposição



O assessor econômico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José Costa, avalia que esse tipo de oscilação é comum no setor. “O mercado de combustíveis vive de altas e quedas. Isso depende do mercado internacional, do dólar e também do mercado interno”, afirma.



Segundo ele, com a alta do dólar e mudanças nos custos, empresas precisam ajustar seus preços. “Quando há variações como essas, os postos repassam para o consumidor. É um movimento natural da economia”, diz. Sobre a especulação de que decisões do ex-presidente Donald Trump nos EUA estariam influenciando os preços, Antônio José minimiza: “O impacto aqui é muito pequeno.”