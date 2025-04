Gasolina, diesel e botijão de gás em queda no Ceará; veja preços

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Pesquisa semanal da ANP aponta para quedas nos preços médios dos combustíveis. Fortaleza tem o 4º menor valor médio da gasolina entre as capitais

Os preços dos combustíveis passaram por uma semana de quedas no Ceará. Gasolina comum, diesel, Gás Natural Veicular (GNV) e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 kg (o gás de cozinha) variaram negativamente, enquanto o etanol manteve a estabilidade .

Os dados fazem parte de pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No caso da gasolina, os postos de combustível se diferenciavam entre R$ 5,66 e R$ 6,89, o que gerou preço médio de R$ 6,14. Este valor é 0,8% menor que na semana passada, de R$ 6,19.

Em Fortaleza, a média da gasolina foi um pouco menor, de R$ 5,97. Isso contribuiu para a Cidade ter o 4º menor valor entre todas as capitais brasileiras, atrás somente de São Luís–MA (R$ 5,77), Campo Grande–MS (R$ 5,93) e Teresina–PI (R$ 5,96).

E uma queda relevante no Ceará foi a do diesel, que ficou com preço médio de R$ 6,51, após variar entre R$ 5,89 e R$ 7,09 nos postos cearenses. Há uma semana estava a R$ 6,63.

Outro produto que recuou no valor médio foi o GNV, que nesta semana passou a custar R$ 5,11, enquanto era R$ 5,15 há uma semana. A diferença nos estabelecimentos ia de R$ 4,85 a R$ 5,15.