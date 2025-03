Petrobras pagou R$ 1,1 bi por dia de tributos e participações governamentais em 2024

A Petrobras pagou, em média, R$ 1,1 bilhão por dia útil na forma de tributos (próprios e retidos) e participações governamentais no Brasil em 2024, informou a estatal. O total recolhido pela empresa no ano passado foi de mais de R$ 270,3 bilhões, de acordo com o resultado da companhia divulgado no último dia 26. Ao longo dos últimos cinco anos, a companhia pagou mais de R$ 1,1 trilhão em tributos e Participações Governamentais no Brasil, valor distribuído entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A companhia é uma das principais contribuintes do país, sendo responsável por aproximadamente 7% da arrecadação total brasileira", informou a estatal.

Na esfera federal, a companhia contribui com 6% do recolhimento nacional, enquanto, nos estados, essa participação corresponde a cerca de 13% do total arrecadado. Em 2024, foram recolhidos R$ 62 bilhões em participações governamentais. Os valores de participações governamentais pagos são formados, majoritariamente, por royalties (R$ 38,1 bilhões) e participação especial (R$ 23,6 bilhões), esta última cobrada de grandes campos. Com base em dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), só a Petrobras é responsável por 65% na distribuição de Participação Especial e royalties no ano passado.