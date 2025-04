Com PIB de 2,8% ao ano, Brasil pode reduzir desigualdade até 2050, estima governo

Brasil desenha plano de desenvolvimento de longo prazo com foco em superação das desigualdades sociais e regionais até 2050 / Crédito: FCO FONTENELE

O Governo Federal estima que um crescimento anual de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser capaz de suprimir os níveis de desigualdade social do Brasil em até 25 anos. A principal meta é dobrar o PIB per capita. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As medidas fazem parte da Estratégia Brasil 2050, plano de longo prazo em desenvolvimento que será aberto para colaborações em Fortaleza, nesta quinta-feira, 10, em seminário promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) com a presença de representantes de empresários, entidades da sociedade civil e do setor público.

Ao O POVO, a titular da Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan), Virgínia de Ângelis, destaca que a medida visa identificar oportunidades e propor caminhos para que o Brasil se torne, até 2050, um país mais justo, competitivo e resiliente. Atualmente, mais de 20 unidades da Federação já possuem planos estaduais de longo prazo. O Ceará, por exemplo, desde 2017 desenvolve o Ceará 2050. Em Fortaleza, há o plano Fortaleza 2040. Secretária Nacional de Planejamento (Seplan), Virgínia de Ângelis Crédito: Washington Costa/Ministério do Planejamento e Orçamento Virgínia destaca que os planos locais são reconhecidos e observa que faltava no plano nacional uma iniciativa consolidada, que dialogue com diversos planos setoriais que também existem. A Estratégia Brasil 2050 também se inspira em outros planos de países em desenvolvimento.

Fortaleza é a sexta cidade a sediar palestra para elaboração do plano federal. Além da capital cearense, Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), João Pessoa (PB), e Recife (PE) já foram visitadas, além da previsão de evento em Salvador (BA). Os painéis reúnem representantes dos diversos segmentos, como indústria, agronegócio, comércio, cooperativas, movimentos sociais, juventude, academia, entre outros. Ceará 2050 foi lançado na gestão Camilo Santana, em 2017 Crédito: Aurélio Alves