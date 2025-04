Aprovado projeto que destina a gestão dos aeroportos regionais do CE para o Governo

Aeroporto de Aracati é um dos que passará para gestão da Setur / Crédito: Aurelio Alves

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que transfere a gestão dos aeroportos regionais do Estado para o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo do Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A mensagem governamental com a proposta foi encaminhada ao presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), nessa terça-feira, 8, e já foi aprovada nesta quarta-feira, 9, após entendimento entre base governista e oposição, que aprovaram o texto em plenário.