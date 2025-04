Impacto dos reajustes das contas de luz é projetado em 3,5% pela Agência de Energia

Os índices de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica devem ficar abaixo da inflação em 2025, com efeito médio de 3,5% no Brasil. A projeção foi divulgada no boletim trimestral InfoTarifa, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A estimativa, por exemplo, é de que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) fique em torno de 5,1% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 5,6%.