Novo consignado no Ceará tem aumento de 2.160 pedidos em cinco dias

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20.03.2025: Ao todo, foram liberados mais de R$ 110 milhões / Crédito: FÁBIO LIMA

O valor médio por empréstimos consignados pelo Crédito do Trabalhador é de R$ 5.254,45 no Ceará, conforme os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) até o dia 3 de abril. A nova modalidade, lançada pelo Governo Federal, oferece taxas de juros mais baixas e já contemplou 20.894 trabalhadores no Estado. O dado representa aumento de 2.160 pedidos em cinco dias, quando estava em 18.734 no dia 3 de abril. Com isso, é o sétimo com maior número de contratações do Brasil.