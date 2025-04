Editoras estimam aumentar as vendas em até 50% com a Bienal do Ceará

A programação da Bienal segue até o próximo domingo, 13 de abril / Crédito: João Filho Tavares

As editoras locais estimam aumentar até 50% das vendas de livros com a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, conforme as fontes ouvidas pelo O POVO. Nos três primeiros dias desta edição, a feira já recebeu mais de 100 mil visitantes. A programação segue aberta até o próximo domingo, 13 de abril.

Sobre o mercado editorial, Marcos Tardin avalia que nacionalmente há uma estagnação, com o fechamento de diversas livrarias. Porém, o Ceará tem uma grande leva de escritores surgindo. “Tem muita gente nova escrevendo, fazendo sucesso, e com diversos estilos e gêneros literários. Então acho que está num momento legal para a literatura, um momento de sinalização de crescimento e recuperação no país e aqui no Ceará. E a Bienal, claro, tem um fator super importante.” Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de informação e comunicação, que contempla o mercado editorial, cresceu 5% em 2024. No anterior, o percentual foi de 4,6%.

Neste ano, a Bienal conta com 188 estandes destinados à exposição e venda de livros, com representações internacionais e institucionais. Ao todo, 34 editoras participarão diretamente, enquanto 400 editoras estarão representadas por 25 livrarias e 32 distribuidores. Redes sociais impulsionam leitores Uma tendência observada por especialistas do setor é o crescente interesse do “jovem adulto”, ou seja, entre 20 e 29 anos, pela prática literária por meio das redes sociais. Conforme explica a diretora da EdUece, Cleudene Aragão, poesias e práticas culturais como os “slams” (batalhas de rimas), assim como a valorização da nossa rica tradição do cordel, têm sido constantemente estimuladas no Instagram, Youtube ou TikTok, com influencers.

“O jovem adulto prefere as narrativas, sobretudo fantásticas e de jornadas do herói, as oriundas de séries e produtos da cultura pop.” Também avalia que outros formatos como audiobooks e e-books incentivam a inclusão digital e o mercado precisa se reinventar para dar conta dessa nova configuração das múltiplas leituras possíveis. “Pessoas que normalmente não teriam voz ou oportunidade em grandes editoras puderam começar a publicar e, depois da sua difusão na internet, até entraram nos catálogos das editoras hegemônicas.”