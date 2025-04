Salário-maternidade para desempregadas: quem tem direito e como solicitar

Benefício do INSS pode ser solicitado por mulheres sem vínculo empregatício, desde que estejam no período de graça da Previdência Social. Entenda o que é e como conseguir o benefício

Conforme o advogado Eduardo Felype Moraes, especialista em Direito Previdenciário, “a mulher desempregada tem direito ao salário-maternidade, desde que seja segurada do INSS e esteja no período de graça da Previdência”.

“O ideal é reunir toda a documentação correta já no momento do pedido, para evitar negativas por falhas no processo administrativo”, orienta Moraes.

Um ponto importante é: não há carência para o salário-maternidade de desempregadas . Ou seja, não é necessário um número mínimo de contribuições mensais para receber o benefício, desde que o fato gerador (parto, adoção, etc.) ocorra no período de graça.

Salário-maternidade para desempregadas: motivos de negativa e o que fazer

Entre os principais motivos que levam à negativa do salário-maternidade para desempregadas estão a perda do período de graça, documentação incompleta e a não comunicação do desemprego involuntário no momento da solicitação.

“Também é comum haver falhas no preenchimento ou perda de prazos”, afirma Eduardo Felype.

Se o pedido for negado, a mulher pode apresentar recurso administrativo no próprio aplicativo Meu INSS. Caso o recurso não seja aceito, é possível ingressar com ação judicial para garantir o direito.

Salário-maternidade para desempregadas: por quanto tempo o benefício é pago?

O período de pagamento do salário-maternidade varia conforme a situação:

120 dias em caso de nascimento de um filho;

180 dias no nascimento de dois ou mais filhos;

120 dias para adoção de criança de até 1 ano;

180 dias para adoção de criança com mais de 1 ano.

O pagamento é limitado ao tempo previsto dentro do período de graça, podendo chegar a 24 meses, dependendo do histórico contributivo da segurada.

Salário-maternidade para desempregadas: quando procurar um advogado?

Embora a solicitação possa ser feita pela própria segurada, contar com apoio jurídico pode fazer a diferença, especialmente em casos mais complexos ou diante da negativa do benefício.

“O primeiro passo é entrar em contato com o INSS, por meio do Disque 135, para obter informações. Se todos os requisitos estiverem preenchidos, a mulher pode fazer o pedido diretamente pelo aplicativo. Caso tenha dúvidas, recomendo procurar um advogado especialista em Direito Previdenciário”, aconselha Eduardo.

Salário-maternidade para desempregadas: proteção garantida por lei

A concessão do salário-maternidade para desempregadas é uma forma de garantir proteção social a mulheres em situação de vulnerabilidade. O benefício permite que mães possam se dedicar aos cuidados com o bebê sem precisar se preocupar com a renda, mesmo estando fora do mercado de trabalho formal.

Conhecer os direitos e os caminhos para acessá-los é essencial. E, em casos de dificuldade, contar com um profissional especializado pode ser decisivo para assegurar o benefício.

