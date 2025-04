Trump confia nas tarifas e quer proteger trabalhadores dos EUA, diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confia nas tarifas e quer proteger os trabalhadores norte-americanos, em entrevista para a Fox News, nesta segunda-feira, 7. Segundo ele, a eficiência da política tarifária que está sendo implementada é justificada com os benefícios registrados no primeiro mandato do republicano, que assegura que as tarifas tornarão os EUA fortes novamente.

"Trump escutará os parceiros comerciais e verá se os acordos oferecidos são realmente bons", disse Hassett, ao mencionar que o presidente dos EUA conversou com líderes mundiais durante todo o fim de semana e que há "bons acordos" que países estão trazendo.