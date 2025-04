Prefeitura de Tauá adia inscrições de concurso público; veja nova data

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Tauá , município a 343,1 km de Fortaleza, foram adiadas para esta terça-feira, 8. Ao todo serão 116 vagas , além do cadastro reserva, de nível superior e médio.

Anteriormente, o prazo seria nesta segunda, 7. Já o fim das inscrições será apenas no dia 6 de maio. O salário varia de R$ 1.920,82 a R$ 4.437 para cargas horárias de 20 a 40 horas semanais.

Para participar, os interessados devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor varia segundo a escolaridade do candidato:

Nível médio: R$ 100



Nível superior: R$ 150

Provas

No que concerne à seleção, ela também dependerá do cargo e da escolaridade do participante. Porém, as provas serão realizadas no município de Tauá. Confira abaixo: