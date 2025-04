Petrobras confirma prorrogação de novo modelo híbrido de trabalho para 30 de maio

A Petrobras confirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que vai prorrogar o prazo para adesão ao novo modelo híbrido de trabalho para empregados do regime administrativo, que passa de dois para três o trabalho presencial. Antes previsto para o dia 7, o novo modelo entrará em vigor no dia 30 de maio, conforme antecipou ontem a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O prazo para assinatura do Termo de Adesão do novo modelo vai até 30 de maio, informou a estatal, que ontem se reuniu com sindicatos da categoria.