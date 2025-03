10 startups cearenses são selecionadas para transformar a gestão pública do Estado

O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures / Crédito: FERNANDA BARROS

Dez startups cearenses foram selecionadas pelo Programa de Aceleração Ceará Mais Digital para participar de uma jornada de aceleração e depois aplicar na transformação da gestão pública cearense. São seis de Fortaleza, duas de Juazeiro do Norte, uma de Limoeiro do Norte e uma do Eusébio.

O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O objetivo é fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para a gestão pública, com ênfase em gestão fiscal interfederativa. As inscrições de empresas foram recebidas de todo o Estado. As escolhidas após o processo de seleção foram: 4education (Fortaleza) Acqualog (Fortaleza) Atena Health (Fortaleza) Bean Softwares (Eusébio) Georg.ia (Fortaleza) Gestão Inteligente de Resíduos (Juazeiro de Norte) IA.I Solutions (Fortaleza) Sala do Empreendedor Online (Fortaleza) SeeWay (Limoeiro do Norte) Sued-Ficha Técnica (Juazeiro do Norte) Essas startups desenvolverão soluções voltadas para áreas como educação, saúde, infraestrutura, conservação de bens públicos, saneamento e, principalmente, gestão financeira e fiscal, com o intuito de modernizar a administração pública e promover maior eficiência e transparência.

A jornada de aceleração terá duração de três meses e incluirá um curso de extensão em "Gestão Fiscal Interfederativa", com 72 horas de conteúdo ministrado por especialistas, workshops híbridos (presenciais e on-line) com temas específicos alinhados às necessidades das startups, e mentorias quinzenais com analistas de aceleração e técnicos da Seplag/CE, para aprimorar as soluções e alinhá-las às demandas da gestão pública.

No fim do programa, as três melhores soluções serão premiadas com valores em dinheiro. Serão R$ 25 mil para o 1º lugar, R$ 15 mil para o 2º lugar e R$ 7 mil para o 3º lugar.

A avaliação será realizada por um júri composto por representantes da FDR, Seplag/CE, professores do curso e agentes do ecossistema de inovação do Ceará.

A avaliação será realizada por um júri composto por representantes da FDR, Seplag/CE, professores do curso e agentes do ecossistema de inovação do Ceará. O Ceará Mais Digital é uma iniciativa que busca fortalecer a relação entre o estado e os municípios, promovendo maior integração e eficiência na gestão pública. Ao estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas, o programa contribui para a modernização da administração pública, reduzindo custos e aumentando a transparência.