Colégio 7 de Setembro anuncia R$ 10 milhões para modernizar sedes no Ceará

Sede do Colégio 7 de Setembro na Aldeota, em Fortaleza. / Crédito: Marina Gouvêa/C7S/Divulgação

O Colégio 7 de Setembro (C7S) anunciou, com exclusividade ao O POVO, um plano de modernização das sedes no Ceará nos próximos três anos, envolvendo investimentos de R$ 10 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somente em 2025, serão R$ 5 milhões para a melhoria da infraestrutura, a compra de móveis e a criação de novos espaços de aprendizagem nas unidades educacionais do C7S no Centro, na Aldeota e no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Além disso, estudantes do ensino médio já são contemplados pelo Programa do Diploma (DP, em inglês), que envolve um currículo interdisciplinar do Bacharelado Internacional, autorizado desde 2020 para o C7S. Colégio busca promover pensamento crítico O intuito dos programas é desenvolver habilidades de pensamento crítico e conectar os estudos acadêmicos com contextos do mundo real, além de reforçar o compromisso com a educação internacional.