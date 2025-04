Colégio Antares é vendido para Grupo Salta, mas proposta pedagógica permanece

Com 28 anos de história e dez unidades na Grande Fortaleza, o Colégio Antares foi vendido para o Grupo Salta, cuja atuação já volta-se à educação básica em 18 localidades do Brasil. Tanto a atual proposta pedagógica quanto a diretoria permanecem à frente da gestão, conforme entrevista exclusiva ao O POVO .

Agora, o Antares passa a integrar um ecossistema educacional maior, tendo em vista que o Grupo Salta conta com mais de 135 mil alunos; e, a partir do negócio, amplia atuação para 17 estados e o Distrito Federal, ultrapassando 200 escolas em seu quadro.

O executivo destacou, neste sentido, que o foco do Antares irá prosseguir na dedicação destinada ao ensino de qualidade, a uma equipe docente qualificada e a projetos diferenciados, trocando experiências com outras organizações de ensino do Grupo Salta pelo País.

Ênio explicou que a “expertise” do Salta em educação foi um fator determinante para a tomada de decisão. “É um grupo formado por educadores, que conhecem as rotinas e peculiaridades de um ambiente escolar. Certamente, vão levar o legado do Antares adiante.”

Ressalta-se que o processo de integração das unidades em si será feito de modo gradual, com um acompanhamento de um diretor do Grupo Salta — antigo Eleva Educação —, a fim de assegurar uma transição estruturada e harmoniosa.

Os atuais diretores do Antares, Ênio Silveira e Ênio Filho, permanecerão ocupando os seus respectivos cargos à frente da gestão também. Além disso, eles irão integrar o Conselho Regional do Grupo Salta como sócios posteriormente.

A entidade reforçou uma estratégia de expansão no Nordeste, onde detém oito redes de ensino, e ampliou atuação com a chegada ao Ceará. Na história do Grupo Salta, a aquisição do Antares é a maior já feita, atrás apenas da aquisição da marca Saber.

O diretor-presidente (CEO, em inglês) do Grupo Salta, Bruno Elias, prevê um investimento significativo na ampliação das unidades no Estado, garantindo um crescimento sustentável para os próximos anos. Entretanto, o Grupo não detalhou os planos de crescimento.

“Este é um novo capítulo, em que somaremos forças para continuar oferecendo uma educação que transforma vidas”, conforme Bruno Elias, do Salta, o qual foi criado, em 2013, a partir da união de jovens educadores com o fundo de investimento Gera Venture.

Estados como Ceará, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe contam com instituições do Grupo Salta.



Ele ressalta que o principal motivo que levou o grupo à parceria com o Antares é a sinergia entre o que já é feito na escola e o propósito do Grupo Salta de entregar uma educação integral, tanto acadêmicamente quanto no âmbito socioemocional. "Para nós, era muito importante ter uma escola como o Antares entre as escolas do Salta e acreditamos que, com ela, vamos impulsionar ainda mais o nosso sonho de construir um Brasil melhor para as próximas gerações por meio de uma educação de qualidade."

