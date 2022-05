Colégio 7 de Setembro anuncia união com Inspira Rede de Educadores

Segundo nota divulgada pela direção da empresa cearense, operação com empresa carioca está sendo estruturada e depende da aprovação do Cade

A direção do Colégio 7 de Setembro anunciou nesta segunda-feira, 9, por meio de nota, que está em processo de união com a Inspira Rede de Educadores,empresa com sede no Rio de Janeiro e com atuação em todas as regiões do Brasil. A operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



"Com essa união, nossa escola mantém seu DNA, se fortalece e ganha projeção para seguir e expandir o trabalho de excelência, além de novos investimentos em recursos tecnológicos, otimização de práticas de formação e desenvolvimento de pessoas", afirmam os quatro irmãos que integram a direção do grupo cearense (Ednilton, Ednilze, Edilson e Ednilo Soárez), no comunicado. "Vamos somar nossos valores e potencial acadêmico com um parceiro sólido e totalmente comprometido em garantir o sucesso de nossos alunos", prosseguem os diretores na nota.

A rede de escolas Inspira, ligada ao banco BTG Pactual e fundada há quatro anos, já havia anunciado a compra de três escolas em 2022 e efetuado a aquisição de outras 35 no ano passado, somando 84 escolas, 51 mil alunos. Já o processo de compra do Grupo Educacional Anchieta de Salvador está em análise pelo Cade. Com faturamento anual de R$ 800 milhões, o grupo carioca projeta fazer IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) em 2023.

Já o grupo educacional cearense foi fundado em 1935 pelo professor Edilson Brasil Soárez e é composto por três escolas e um centro universitário, a Uni7.





