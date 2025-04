Seleção de mulheres para servir as Forças Armadas começa nesta quarta-feira, 2

O recrutamento é a segunda etapa do processo de ingresso no Serviço Militar Inicial, constituído de cinco fases

O recrutamento é a segunda etapa do processo de ingresso no Serviço Militar Inicial, constituído de cinco fases, tanto para homens quanto mulheres . Confira quais abaixo:

Com 1.465 vagas, as Forças Armadas começam, nesta quarta-feira, 2, a seleção geral para o serviço militar voluntário de mulheres que se alistaram para servir na Marinha, Exército e Aeronáutica.

Alistamento: Começou no dia 1º de janeiro e segue até o dia 30 de junho



Seleção geral



Designação



Seleção complementar



Incorporação ou matrícula

Das oportunidades, 1.010 para o Exército Brasileiro, 300 para a Força Aérea Brasileira e 155 para a Marinha do Brasil. Elas serão distribuídas em 29 municípios com unidades militares participantes, inclusive Fortaleza.

A seleção das candidatas inclui entrevista, inspeção de saúde e testes físicos. As escolhidas devem ser incorporadas em 2026, de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto.

A graduação delas, no caso do Exército e da Aeronáutica, será de soldado, e, no caso da Marinha, de marinheiro-recruta.