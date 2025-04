Fortaleza é a 4ª cidade mais procurada pelo Voa Brasil; veja ranking

01-03-2024: Desde o fim de julho de 2024, quando foi lançado, foram 35.419 passagens reservadas (FOTO:Glauber M Costa/Especial para O POVO) / Crédito: Glauber M Costa/Especial para O POVO

Fortaleza é a quarta cidade mais procurada pelos participantes do programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Ao todo, foram comercializados 2.453 bilhetes. Outros municípios cearenses também foram pesquisadas, como Juazeiro do Norte (553) e Cruz (26). São Paulo continua sendo a cidade mais solicitada pelos aposentados, com 10.261 bilhetes (quase 30% do total), seguida pelo Rio de Janeiro (3.050) e Recife (2.745). Veja mais abaixo o ranking completo.

O que é o Voa Brasil?

A estratégia do programa de Voa Brasil se baseia no aproveitamento de assentos disponíveis em voos com baixa ocupação e permite às companhias aéreas ajustar suas ofertas conforme a demanda. São as companhias aéreas que definem os trechos e a quantidade de assentos a serem disponibilizados dentro do programa. Vale ressaltar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora representem mais de 10% da população, pessoas com mais de 65 anos correspondem a apenas 2% dos passageiros em voos comerciais no Brasil.