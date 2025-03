Latam reduz pela metade preço das passagens de Fortaleza para Juazeiro

Leia mais Juazeiro do Norte chega a 200 mil eleitores e pode ter 2º turno na próxima eleição

A rota terá voos diários com partida do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro, às 12h30min e chegada em Fortaleza às 13h30min. Na volta, os voos devem partir às 14h10min, com chegada às 15h10min a Juazeiro do Norte.

O Governo do Ceará garantiu um subsídio de R$ 35,00 por assento para Latam no trecho. A aeronave que será utilizada na rota será um AirBus 320, com 186 assentos. Com isso, o Governo pagará R$ 6.510 por trecho. (Colaborou Adriano Queiroz)