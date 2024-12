Vinte mil aposentados já compraram passagens pelo Programa Voa Brasil

Voa Brasil: Nessa fase, a estimativa do governo é de que serão ofertadas até cinco milhões de passagens / Crédito: FCO FONTENELE



Vinte mil pessoas aposentadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) já viajaram ou viajarão para algum destino dentro do país pelo Programa Voa Brasil, do governo federal. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos quatro meses. No Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho.

As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Essas capitais foram os 10 principais destinos.