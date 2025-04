IR 2025: mais de 167,3 mil declarações foram entregues no Ceará

Embora a Receita Federal não tenha um levantamento específico sobre o perfil de renda dos declarantes no estado, historicamente, a maioria dos contribuintes no Ceará são assalariados e prestadores de serviço. Entre as deduções mais comuns estão despesas médicas, planos de saúde e educação.

Menos contribuintes na malha fina?

Em 2024, 50.337 contribuintes cearenses caíram na malha fina, o equivalente a aproximadamente 5% do total de declarações entregues. Entre os principais erros cometidos estão inconsistências nos rendimentos informados, omissão de fontes pagadoras e deduções irregulares, como despesas médicas não comprovadas.

Com a popularização da declaração pré-preenchida, a expectativa da Receita é que esse percentual diminua. O sistema, que puxa automaticamente os dados já registrados pelo Fisco, reduz erros de digitação e divergências, um dos principais fatores que levam os contribuintes a cair na fiscalização.

O que muda neste ano?

Entre as novidades na declaração de 2024 está a tributação sobre rendimentos no exterior, conforme a Lei 14.754/2023. A partir deste ano, os contribuintes que possuem investimentos fora do país deverão declarar os ganhos de forma definitiva, com alíquota de 15%. Além disso, os bens mantidos no exterior agora permitem a informação do rendimento e do imposto pago, tanto no Brasil quanto fora.