Entenda o que mudará no Imposto de Renda, que inclui taxação para alta renda

O impacto de novas medidas do Imposto de Renda é previsto para 10 milhões de brasileiros / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agora está nas mãos do Congresso a aprovação da nova faixa de isenção do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) aos profissionais que ganham até R$ 5 mil por mês e com previsão de tributação mínima para altas rendas. É que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira, 18 de março, a proposta do projeto de lei (PL) com as medidas, encaminhando-as aos parlamentares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Caso os deputados e senadores aprovem a ampliação da faixa de renda, a partir de 2026 o recolhimento do imposto durante todo o ano obedecerá a novas regras, com a declaração do ano de 2027 já sendo impactada e aumentando o número de pessoas isentas.

Segundo cálculos do Governo Federal, a previsão é que sejam beneficiados 10 milhões de brasileiros que pagam IRPF, “além dos 10 milhões anteriormente beneficiados nesta gestão.” Os dados do Executivo mostram que dos mais de 100 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, em torno de 90 milhões (90%) têm rendimento até R$ 60 mil. E entre os que declaram atualmente, mais de 26 milhões (65%) ficariam isentos.

Para dirimir as dúvidas dos contribuintes, o Ministério da Fazenda divulgou um tira-dúvidas com perguntas e respostas sobre todos os impactos caso a nova faixa do IRPF seja aprovada. Impacto da nova isenção do Imposto de Renda O que muda com a nova isenção do IR? A partir de 2026, quem ganhar até R$ 5.000 por mês não precisará mais pagar Imposto de Renda. Hoje, a faixa de isenção é até R$ 2.259,20. Além disso, para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá um desconto parcial, reduzindo o valor pago atualmente.

A mudança significa mais dinheiro no bolso do trabalhador: com menos imposto descontado, a renda líquida aumenta. Quantas pessoas serão beneficiadas com a isenção do Imposto de Renda? Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados pela nova isenção do Imposto de Renda. Somando aos 10 milhões já beneficiados pelas mudanças de 2023 e 2024, são 20 milhões de pessoas que deixam de pagar Imposto de Renda desde 2023.