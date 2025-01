Indústria propõe ‘pacto’ por manutenção de crescimento econômico em 2025

Ricardo Alban é o presidente da CNI / Crédito: Iano Andrade / CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, defendeu um pacto entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em prol da manutenção do ritmo de crescimento observado no último triênio (2022-2024), em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele alerta, contudo, sobre os impactos das altas taxas de juros no País e da acentuada elevação do dólar verificados no último semestre do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A manutenção de juros altos não só encarece o serviço da dívida — cada ponto percentual de acréscimo na Selic adiciona algo em torno de R$ 50 bilhões por ano aos gastos do governo — mas também arrefece os ânimos de quem pretende investir e gerar emprego no país”, observa Alban no comunicado.