IR 2025: declaração pré-preenchida estará disponível a partir desta terça, 1º

Os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição do Imposto de Renda / Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

Os contribuintes brasileiros poderão acessar a partir desta terça-feira, 1º, a declaração pré-preenchida do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. A ferramenta, que simplifica e agiliza o preenchimento da declaração, contou com mudanças neste ano. Isso porque alguns campos foram excluídos para facilitar o processo.

Por exemplo, o título de eleitor, informações de consulado ou embaixada para residentes no exterior, número de recibo da declaração do ano anterior para as declarações digitais e mudanças na ficha de bens e direitos.

Os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição, especialmente se selecionarem a opção de pagamento via Pix. A integração com o sistema gov.br tem o objetivo de tornar o processo menos burocrático e vem se popularizando nos últimos anos. Em 2023, apenas 23,9% utilizaram esse recurso enquanto, em 2024, a porcentagem subiu para 41%. A expectativa para 2025 é de que chegue em 57%.