Contribuintes que cairam na malha fina podem consultar restituição do IR; veja

Cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina na declaração do Imposto de Renda (IR) de 2024 e regularizaram as pendências com o Fisco poderão saber se receberão a restituição do valor a partir das 10h desta segunda-feira, 24.

Ao todo o montante recebido será de R$ 253,88 milhões. Desse total, R$ 168,86 milhões irão para contribuintes com prioridade no reembolso. Vale destacar ainda que este lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.