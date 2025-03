UFPE lança edital com 9 vagas para concurso de professor

As inscrições serão abertas em abril, com salários somando R$ 13.288,85 para diversas áreas do conhecimento

O edital foi divulgado nesta sexta-feira, 28 de março, no Diário Oficial da União (DOU). As inscrições serão feitas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), vinculado à Universidade. O prazo de realização das inscrições vai de 11 de abril a 10 de maio.

São atribuídas ao cargo as atividades pertinentes à docência, presencial e a distância. Além da participação nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e administração da UFPE, com carga horária de 40 horas semanais em regime de exclusividade.

No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identificação e preencher todos os campos do formulário de inscrição.

A taxa de inscrição no valor de R$ 239 deverá ser paga, estritamente, no Banco do Brasil até o fim do prazo estabelecido no edital.

