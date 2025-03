Inscrições do concurso da Polícia Civil do Ceará começam nesta sexta-feira, 28

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para o cargo de delegado começam nesta sexta-feira, 28 . A remuneração é de R$ 22.165,53 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Concurso PCCE: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da PCCE estão disponíveis até as 18h do dia 11 de abril, e devem ser realizadas no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).