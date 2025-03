Crédito consignado para trabalhadores CLT não tem registro de mau funcionamento; veja como contratar

Trabalhador deve contratar consignado via o aplicativo Carteira de trabalho digital. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A nova linha de crédito consignado, que oferta empréstimo diretamente da folha de pagamento para trabalhadores de empresas privadas, iniciou-se nesta sexta-feira, 21, sem problemas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O POVO simulou um empréstimo com valor máximo, no qual os profissionais contratados sob o regime CLT, incluindo empregadas domésticas e trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI), podem comprometer até 35% do salário.

Em alguns aparelhos foi preciso atualizar o aplicativo, principalmente, se o usuário não acessa o app há muito tempo. Se necessário, há o envio de uma mensagem ao tentar acessar a Carteira de Trabalho Digital. Caso contrário, o usuário precisa ir até a Google Play Store, para quem usa smartphones Android, ou a App Store, no caso de iPhone.