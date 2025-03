Ceará adota IA para combater fraudes fiscais e aumentar arrecadação

Com a tecnologia, a Sefaz-CE consegue analisar um grande volume de informações em tempo real, cruzando dados de notas fiscais eletrônicas, declarações de impostos e registros de transações comerciais .

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) está usando soluções de Inteligência Artificial (IA) para aprimorar a fiscalização e identificar empresas que emitem notas fiscais fraudulentas, conhecidas como “ notas frias ”.

Essas empresas já emitiram R$ 1,62 bilhão em notas fiscais, com R$ 139 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de terem sido destinatárias de documentos fiscais que somam R$ 979 milhões Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O sistema usa algoritmos avançados para detectar padrões suspeitos , como empresas que emitem um número muito alto de notas incompatíveis com seu porte ou que fazem transações frequentes com companhias já conhecidas por envolvimento em fraudes fiscais.

Além disso, a iniciativa contribui para um ambiente de negócios mais justo, onde empresas regulares não sejam prejudicadas pela concorrência de quem burla o sistema tributário.



De acordo com o coordenador de Pesquisa e Análise Fiscal da Sefaz-CE, Glison Pinheiro, a utilização de inteligência artificial na detecção de empresas noteiras já é uma realidade no Fisco cearense. “O modelo desenvolvido está em constante aperfeiçoamento, mas já proporciona uma maior celeridade na identificação dessas empresas e, consequentemente, consiste numa resposta rápida e eficaz no combate à sonegação”, ressaltou.

O próximo passo, informa a Sefaz-CE, é expandir o uso da IA para outras áreas da fiscalização, como a identificação de fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um dos principais tributos estaduais.