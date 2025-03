Haddad: governo vai continuar no sentido da reconstrução do superávit primário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assegurou nesta sexta-feira, 28, que o governo vai trabalhar na reconstrução do superávit primário, ou seja, buscar arrecadar mais do que gasta. Ao lembrar que o orçamento deste ano prevê um pequeno superávit de 0,1% do PIB, o ministro sustentou que o reequilíbrio das contas públicas é necessário para uma melhor trajetória da dívida pública, que hoje preocupa o mercado. "Vamos continuar trabalhando na reconstrução do superávit primário, que a gente entende que tem que ser reconstruído justamente para voltar às boas em relação à trajetória da dívida", disse Haddad, em encerramento da conferência promovida pela Arko Advice e Galapagos Capital.

"E é meio que um passe de mágica quando isso acontece. A hora que todo mundo perceber que a coisa está indo no caminho certo, você precipita o negócio. Você tem um efeito de precipitação, aí as agências de risco, que já estavam animadas com o Brasil, vão ficar mais animadas", acrescentou o ministro.