EUA: OpenAI pode perder US$ 20 bilhões de financiamento se não cumprir com reestruturação

A OpenAI está finalizando uma rodada de financiamento de US$ 40 bilhões, o que seria uma das maiores captações de recursos de startups de todos os tempos. O problema é que a dona do ChatGPT pode perder metade desse valor se não atender a uma condição importante.

Para receber o valor total, a organização sem fins lucrativos precisa se reestruturar com sucesso em uma empresa com fins lucrativos até o final do ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Se isso não acontecer, seu principal investidor, a SoftBank, poderá reduzir o valor da rodada de financiamento para US$ 20 bilhões.