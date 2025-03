Farmacêuticos podem prescrever remédios? Entenda resolução

O Conselho Federal de Farmácia apresentou em comunicado seu posicionamento sobre a Resolução nº 5/2025, relativa à prescrição de medicamentos no Brasil

A ação foi criticada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que descreveu a resolução como “absolutamente ilegal e desprovida de fundamento jurídico”. Na mesma nota, o CFM acrescentou que “a prescrição exige investigação, diagnóstico e definição do tratamento, competências exclusivas dos médicos”.

Em posicionamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF), publicado na segunda-feira, 17, a Resolução nº5/2025 dispôs sobre as atribuições dos farmacêuticos. Entre elas, a autorização para prescrever medicamentos .

Na quinta-feira, 20, um comunicado do CFF rebateu as afirmações ao declarar que “os farmacêuticos conquistaram o direito à prescrição de medicamentos no Brasil há 12 anos”. Portanto, a resolução não traria nenhuma novidade.