MTE: Crédito do Trabalhador tem 40,1 milhões de simulações até 18h deste domingo

O Ministério do Trabalho e Emprego registrou 40.180.384 simulações de empréstimo por meio do Crédito do Trabalhador no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) entre as 6h da sexta-feira, 21, e as 18h deste domingo, 23. A informação tem base em dados da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev. O MTE também declarou que já são 4.501.280 propostas solicitadas e 11.032 contratos realizados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a pasta, o volume de acesso à CTPS Digital está 12 vezes acima da referência semanal, considerando os últimos três meses. Em nota, o órgão recomenda que os interessados no consignado aguardem 24 horas para que todas as instituições financeiras habilitadas mandem as suas propostas.