Consignado privado é lançado nesta quarta, 12; saiba como vai funcionar

O Governo Federal assina nesta quarta-feira, 12, a Medida Provisória (MP) que cria a linha do consignado “Crédito do Trabalhador”. O evento está sendo no Palácio do Planalto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o divulgado pelo Poder Executivo, o programa que reformula o crédito consignado para trabalhadores formais da iniciativa privada pretende reduzir o superendividamento ao oferecer uma linha de crédito "mais atraente também para migrar dívidas com maior custo".

A medida, que será disponibilizada para todos que trabalham com carteira assinada, mira públicos como o dos empregados domésticos e trabalhadores rurais, além de microempreendedores individuais (MEIs).

Citando dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Executivo diz que a estimativa é que, em até quatro anos, cerca de 19 milhões de celetistas optem pela consignação dos salários, o que pode representar mais de R$ 120 bilhões em empréstimos contratados. Confira abaixo algumas das principais dúvidas sobre como funcionará o programa Como será feita a contratação do serviço e quando ela começará? Segundo as informações apresentadas pelo governo, a contratação começa por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Na plataforma, o trabalhador poderá clicar na opção de requerer a proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ele autoriza as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

A partir dessa autorização, ele receberá as ofertas em até 24h e poderá analisar qual a melhor opção, para poder fazer a contratação no canal eletrônico do banco. Esta ação será disponibilizada no dia 21 de março. Porém, para aqueles que preferem realizar esse processo presencialmente, as contratações pelos canais eletrônicos dos bancos poderão ser realizadas a partir do dia 25 de abril. Entretanto, pela CTPS Digital, o trabalhador tem a possibilidade de receber propostas de todos os bancos interessados.