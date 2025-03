Projetos de infraestrutura de Fortaleza são apresentados em Abu Dhabi

"É um privilégio ser o primeiro prefeito de Fortaleza a sentar à mesa com a direção-geral de um dos principais grupos de investidores do mundo, apresentando nossos diferenciais para atração de recursos e os projetos para o desenvolvimento de nossa cidade [...] Agora, nossas equipes técnicas se reunirão para viabilizarmos os próximos passos de nossa grande parceria", escreveu.

Na ocasião, o diretor-geral do órgão, Muhammad Saif Al Suwaidi, explicou o interesse do ADFD em investir em infraestrutura em diversas áreas.

Presente no encontro, o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romeiro, reforçou o trabalho de décadas do Ceará no turismo, assim como as conexões áreas, de cabos e big datas que Fortaleza possui em virtude de sua localização e investimentos constantes do Estado.

Encontro prévio

No domingo, 23, o prefeito já havia se reunido com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romeiro, para apresentar projetos de infraestrutura necessários para a Capital e oportunidades de investimentos internacionais em iniciativas voltadas para diversas áreas.