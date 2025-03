50% das frutas exportadas pelo Brasil saem pelos portos do Ceará, diz governo

Frutas de Petrolina e do polo do São Francisco, em grande parte, saem pelos portos cearenses, assim como as do Rio Grande do Norte / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os portos do Ceará, o Pecém e o Mucuripe, são responsáveis por 50% das frutas exportadas pelo Brasil, segundo informou o secretário-executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Silvio Carlos Ribeiro, durante entrevista à rádio O POVO CBN. Para o gestor, o motivo para o número expressivo é a logística eficiente. Assim, alguns produtos agrícolas são produzidos no Estado, mas outros vêm de diferentes locais para exportação. “Por exemplo, frutas de Petrolina (Pernambuco) e do polo do São Francisco, em grande parte, saem pelos portos cearenses, assim como as do Rio Grande do Norte.”

Além disso, citou a participação em duas feiras internacionais: a "Fruit Logistica", na Alemanha, e a "Expoactiva Nacional", no Uruguai. Na primeira, o Ceará foi o único estado a trabalhar exclusivamente sua marca.

“Na feira de Berlim (Alemanha), observamos esse grande pavilhão das frutas, com a presença do Brasil. Já no evento no Uruguai, discutiu-se bastante a questão da irrigação e a importância da agricultura irrigada para a produção e o desenvolvimento econômico dos países.” Perímetros irrigados De acordo com Silvio Carlos, no Ceará são cultivados aproximadamente 1,6 milhão de hectares todos os anos. Destes, somente 90 mil são irrigados, representando cerca de 5% da produção total. Os outros 95% correspondem à agricultura de sequeiro, ou seja, aquela que depende da chuva e da esperança de uma boa precipitação.

Tomate tem um dos maiores valores brutos da produção do Ceará Outro ponto ressaltado pelo secretário-executivo do Agronegócio é que o tomate é um dos produtos com maior valor bruto da produção do Estado. “Apesar da pequena área de cultivo, ele apresenta um alto VBP, devido à sua alta produtividade e tecnologia aplicada.” Também cita que o Ceará tem um grande potencial para produzir frutas e hortaliças e este deve ser o foco da agricultura. Uma das culturas que tem se desenvolvido recentemente é o cacau, muitas vezes cultivado com a banana. “Isso agrega valor ao pomar, pois antes se produzia apenas banana, e agora temos banana com cacau, cujo preço disparou. Estamos trabalhando com outras culturas, como milho e maracujá.”