Receita líquida do Ceará cresce 13,7% em 2024 e atinge R$ 36,4 bi

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Fabrízio Gomes Santos, secretário da Fazenda. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará teve receita corrente líquida (RCL) de R$ 36,4 bilhões em 2024. O montante representa um aumento de 13,7% na comparação com o ano anterior, quando registrou R$ 33,6 bilhões. Os dados constam em relatório sobre as contas públicas, publicados no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) e apresentados oficialmente nesta quinta-feira, 20, durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A apresentação é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina que o Executivo preste contas sobre o cumprimento das metas fiscais do Estado ao fim de cada quadrimestre.

Também ressaltou a cultura de responsabilidade fiscal, com 100% da meta atingida, e afirmou que a expectativa é de que o cenário se mantenha. "O cenário é desafiador, temos problemas geopolíticos e uma economia mundial instável, mas estamos fazendo o dever de casa, monitorando receita e despesa, para que continuemos com essa sustentabilidade fiscal." Segundo o titular da Pasta, a arrecadação estadual ainda sofre a repercussão dos impactos sofridos pelas perdas no ICMS geradas pelas leis complementares de 2022. A perda total estimada é de R$ 1,8 bilhão, com os principais impactos nos segmentos de combustível, energia e comunicação.

Sobre o imposto estadual, houve um embate entre o secretário Fabrízio Gomes e o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) em relação ao regime especial do ICMS aplicado pelo Governo do Ceará a alguns setores por meio de decreto, ao invés de projeto de lei. Agora, o assunto está sendo tratado no Superior Tribunal Federal (STF).

O parlamentar sugeriu que o Governo do Estado submeta as isenções ou reduções do imposto, por meio de projeto de lei, para serem implementados de vez. No entanto, Fabrízio Gomes ressaltou que a redução ou qualquer benefício concedido por decreto precisa seguir os convênios firmados entre a União e os estados. "Todo esse regramento é seguido por todas as unidades da Federação. O Supremo Tribunal Federal ainda julgará os embargos sobre essa questão."