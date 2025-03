Empresários de fruticultura chega a Fortaleza em navio de exportação à Europa

De acordo com a companhia marítima Marfret, serão movimentados 600 contêineres refrigerados com 40 pés de frutas

Segundo a Companhia Docas do Ceará (CDC), o Porto-Cidade conta com uma malha viária de rodovias estaduais e federais, que servem como escoamento da produção.

No ano passado, Fortaleza movimentou 150 mil toneladas de frutas

De acordo com a companhia marítima Marfret, serão movimentados 600 contêineres refrigerados com 40 pés de frutas. Entre elas estão mangas, bananas, melões e uvas.

As frutas abastecerão os mercados de vários países do norte da Europa. Ainda de acordo com a empresa, Fortaleza movimentou 150 mil toneladas de frutas no ano passado. A expectativa deste ano é de crescimento de 10%.

As frutas produzidas no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco chegarão aos mercados europeus em até 14 dias, e serão transportadas sem a necessidade de transbordo.