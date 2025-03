IR 2025: Plataforma disponibiliza acesso a dados de imóveis para contribuintes

O valor do serviço é tabelado pela lei estadual, porém devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ele poderá sofrer alterações dependendo do município

Os contribuintes cearenses poderão contar com uma nova ferramenta na declaração do imposto de renda , que disponibilizará, de forma facilitada, dados requisitados durante o informe de rendimentos.

O valor do serviço é tabelado em todo Ceará por lei estadual. Porém, devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ele poderá sofrer alterações dependendo do município.

Em Fortaleza, por exemplo, o serviço de visualizar a matrícula, que é o documento no qual constam as informações do imóvel, custa R$ 12,22. Confira neste link o valor das demais utilidades.

Vale lembrar que o prazo para a declaração do imposto de renda começou nessa segunda-feira, 17 de março, e continua até o dia 30 de maio.