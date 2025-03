Lucro da Hapvida cresce 170% e alcança R$ 1,83 bilhão em 2024

A operadora de saúde cearense Hapvida teve um crescimento no lucro em 2024. O ganho líquido ajustado aumentou 170,3% e chegou a R$ 1,83 bilhão . No ano anterior, era de R$ 679,4 milhões.

As ações da Hapvida ( HAPV3 ) na bolsa de valores brasileira ( B3 ) estão em queda de 3,10% , a R$ 2,19, na manhã desta quinta-feira, 20, às 10h31min, no primeiro pregão após o balanço.

Hapvida aumentou preço dos planos em 10%, em 2024

O preço médio dos planos de saúde da Hapvida cresceu 10% entre 2023 e 2024, indo de R$ 247,10 para R$ 271,80. O odontológico permaneceu quase estável, de R$ 10 para R$ 10,60.

No comparativo entre o terceiro e quarto trimestres de 2024, o valor aumentou de R$ 276 para R$ 282,80. Já no quarto trimestre de 2023 o montante estava em R$ 256,50.

Os planos odontológicos foram de R$ 10,40 no quarto trimestre de 2023, R$ 10,60 no terceiro trimestre de 2024 e R$ 11,20 no quarto trimestre do ano passado.