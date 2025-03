8º navio de cruzeiro da temporada 2024/2025 atraca em Fortaleza

Ele chegou à capital cearense vindo do Rio Grande do Norte e zarpou rumo ao Pará às 19h de terça-feira .

O movimento no Porto de Fortaleza



O Villa Vie Odyssey é o terceiro cruzeiro a atracar em Fortaleza neste mês. Antes dele, chegaram o Vasco da Gama (7/3) e o Silver Ray (9/3).

A temporada segue com a chegada do Volendam, no dia 24/3, e será encerrada no dia 12 de abril, quando o porto recebe o MSC Poesia.



A chegada dos cruzeiros movimenta mais de 20 segmentos do turismo, impactando diretamente comércio, serviços e economia local, segundo informações da Companhia Docas, administradora do porto do Governo Federal em Fortaleza.