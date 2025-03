Produtores rurais terão mais R$ 10,2 bilhões para investir e ampliar até julho

Mais de 80% do crédito disponível é voltado para pequenos produtores. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Banco do Nordeste (BNB) já contratou R$ 11,6 bilhões, dos R$ 21,8 bilhões, disponíveis no Plano Safra 2024-2025. Até o fim de junho, a expectativa é aplicar mais R$ 10,2 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Ceará, as operações de crédito somaram R$ 840 milhões até fevereiro, com R$ 229 milhões destinados à agricultura empresarial e R$ 611 milhões à agricultura familiar. Ainda há R$ 861 milhões disponíveis para novos contratos no estado, sendo mais de 80% desse montante voltado para pequenos produtores.