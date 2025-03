Mudança na inspeção fortalece cadeias do leite, mel e ovo no Ceará, diz governo

Ovos, mel e leite fluido pasteurizado ou ultrapasteurizado entram no decreto. / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

"Vamos, por um ano, dar os efeitos do SIM para todo o território brasileiro. Então, aqueles produtos que já não correm nenhum risco de precarização sanitária – sem nenhum risco à qualidade dos alimentos – a gente vai dar esse efeito", conforme o ministro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro.

O texto do Executivo vedou o uso dos produtos como matéria-prima por estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF). Além disso, os produtores precisam assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade, a rastreabilidade e a segurança dos produtos, com a manutenção de registros auditáveis. Medida integra plano do governo para baratear alimentos Esta extensão integra o plano governamental para baratear alimentos no País, a fim de ampliar as oportunidades de negócios aos produtores locais e fortalecer a economia, conforme o Mapa. O decreto entrou em vigor no dia 13 de março. Como consequência, entidades do governo estadual já projetam benefícios para os municípios e empresas do Ceará. O secretário-executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Silvio Carlos Ribeiro, afirmou que a alteração vai tanto estimular a venda para os outros estados quanto permitir maior produção local. “Acredito que essa medida vai ajudar bastante nesse momento de alta nos preços dos alimentos”, acrescentou.