Ministério da Agricultura institui programa de estradas rurais para abrir 10 mil km por ano

O Ministério da Agricultura instituiu o Programa Nacional de Estradas Rurais (Proner) para expandir e recuperar estradas vicinais. O programa foi instituído pela portaria 777/25 publicada nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União. Essas estradas são consideradas vias importantes para o escoamento da produção agropecuária, já que ligam as regiões produtoras aos centros comerciais e à malha logística para exportação. De acordo com a normativa, as finalidades do Proner são expansão e recuperação de estradas vicinais, integração das estradas vicinais ao Sistema Nacional de Viação e a melhoria das condições de vida nas regiões rurais.

O Proner deverá ser implementado com a coordenação do governo federal por meio da formação de redes e parcerias com organizações públicas, privadas e internacionais e pela aplicação de recursos públicos.

O programa será gerido pela Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura. Os resultados e impactos do Proner deverão ser avaliados periodicamente pelo governo. Os recursos para projetos ligados ao Proner terão parte proveniente de ação orçamentária e parte de emendas impositivas ao orçamento federal. Entre as metas do programa consta a abertura de 10.000 km por ano de estradas rurais, a extensão de 3.000 km de estradas rurais por trimestre e o estabelecimento de programas regulares de manutenção das estradas vicinais. Outra meta do programa é alcançar média nacional de condição de malha viária de 60% até 2030. Caberá à subsecretaria do ministério editar instruções normativas para definir critérios de priorização no uso de créditos orçamentários e lidar com eventuais restrições de ordem técnica. O Proner foi elaborado com base no Modelo Lógico de Políticas Públicas e Programas, informou o Ministério da Agricultura.