Brasil alcança menor número de casos e óbitos por Covid-19 desde 2020

O Brasil alcançou, em 2024, os menores índices de casos e óbitos por Covid-19, cinco anos após os primeiros registros da doença no País, informou o Ministério da Saúde nessa sexta-feira, 7.

No ano passado, as secretarias estaduais de Saúde notificaram 862.680 casos. O acumulado indica uma redução de 54,1% em comparação com 2023 (1.879.583 casos) e de 93,8% em comparação com 2022 (14.043.760 casos).