Receita Federal libera programa do IRPF 2025; veja como acessar

A declaração do Imposto de Renda deve ser realizada dos dias 17 de março até o dia 30 de maio / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Além da plataforma, os contribuintes podem realizar o processo de maneira online. Em ambas as opções o prazo começa na próxima segunda-feira, 17, e termina no dia 30 de maio.

Dados da declaração anterior (identificação, endereço)



Rendimentos da DIRF, DIMOB, DMED e Carnê-Leão Web



Rendimentos isentos por moléstia grave e códigos de juros



Restituições recebidas no ano-calendário



Contribuições à previdência privada



Saldo de contas bancárias e investimentos



Imóveis e doações efetuadas no ano-calendário



Informação de criptoativos



Contas bancárias e fundos de investimento ainda não declarados



Contas bancárias no exterior Quem deve declarar o Imposto de Renda 2025? A declaração do Imposto de Renda de 2025 deve ser realizada por todos os brasileiros que possuíam, em 2024, renda mensal superior a dois salários mínimos, que considerando o valor vigente no ano passado equivale a R$ 2.824. Desta forma, a obrigatoriedade da entrega é para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024. O valor é um pouco maior do que o da declaração do IR do ano passado (R$ 30.639,90). Além da renda, outras normas são critérios obrigatórios para a realização da DIRPF, como receita bruta da atividade rural, cujo limite de isenção passou de $ 153.999,50 para R$ 169.440. Veja abaixo lista com quem deve realizar a declaração: