Como a Inteligência Artificial pode ajudar micro e pequenos negócios na declaração do Imposto de Renda

Hoje, algumas plataformas utilizam IA para identificar erros e oferecer recomendações Personalizadas. / Crédito: Freepik

Em 2024, 45 milhões de pessoas declararam o Imposto de Renda, de acordo com dados da Receita Federal. Para este ano, o prazo para a entrega deve ter início no dia 17 de março. Mas fechar as contas com o fisco não é uma tarefa das mais fáceis e muita gente ainda tem dúvidas na hora de preencher o documento. Mas você sabia que a Inteligência Artificial pode te ajudar nessa tarefa? Para além de dar uma mãozinha no preenchimento da declaração, a ferramenta auxilia a identificar deduções e até evitar os erros mais comuns. A especialista em tributação, Carolina Toneguetti, explica que as ferramentas de IA conseguem identificar deduções comuns, como por exemplo as de educação, saúde, dependentes, previdência privada, e sugerir otimizações na declaração do IRPF. “Elas são eficazes principalmente em cenários padronizados, onde as regras tributárias são claras e não há necessidade de interpretações complexas", enfatiza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela enfatiza porém, que o uso da tecnologia traz vantagens, mas também limitações. "A Receita Federal intensifica o cruzamento de dados (como despesas médicas, rendimentos de empresas e movimentações bancárias), o que aumenta as chances de inconsistências. Uma das vantagens da IA é que algumas ferramentas utilizam algoritmos para verificar coerência nas informações, minimizando riscos de malha fina ao identificar inconsistências antes do envio da declaração. No entanto, a IA pode não considerar particularidades regionais ou mudanças interpretativas na legislação tributária, áreas em que o julgamento humano é indispensável para analisar justificativas e documentações complementares", ressalta.

Porém, em diversos cenários, a figura do contador continua imprescindível: “Declarações complexas (como as que envolvem ganho de capital, rendimentos no exterior, heranças e doações), planejamento tributário estratégico, como escolhas entre declaração completa ou simplificada, reorganização societária e compensação de prejuízos fiscais, interpretação de legislações ambíguas e orientação sobre documentação comprobatória para evitar problemas com a Receita. Além do preenchimento, o contador oferece uma visão consultiva, identificando oportunidades de economia fiscal ao longo dos anos", esclarece a especialista.” Micro e pequenos empreendedores

Se para pessoa física a declaração do Imposto de Renda requer muita atenção, imagina para quem tem um negócio. Então, o que micro e pequenos empreendedores precisam levar em consideração na hora de redigir sua declaração? O primeiro passo, é ter contas bem organizadas. “ O ideal é separar as finanças pessoais das finanças da empresa e manter um registro de todas as entradas e saídas, incluindo notas fiscais e recibos. Por exemplo, um dono de padaria que mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal pode acabar pagando mais impostos dos que deveria ou até cair na malha fina.” Entre os erros mais comuns que empreendedores cometem na hora de fazer a declaração é não declarar as receitas ou esquecer de registrar despesas dedutíveis. Carolina que é essencial ter um controle financeiro organizado e usar ferramentas que automatizam o processo como planilhas ou sistema de gestão. “Um erro muito comum é um MEI que fatura acima do limite permitido (até 80 mil reais por ano) e não declara corretamente, o que pode gerar multas e complicações com a Receita Federal”.

Nesse quesito, a IA também pode ser uma boa aliada. “A Inteligência Artificial pode facilitar a declaração ao cruzar dados automaticamente, indicar quais informações estão faltando e até sugerir deduções que o empreendedor pode aproveitar. Hoje, algumas plataformas utilizam IA para identificar erros e oferecer recomendações Personalizadas. O próprio Sistema da Receita Federal tem evoluído e o Programa da Declaração de Imposto de Renda já usa IA para alertar erros e inconsistências”, reitera Carolina, que trabalha com foco em aplicação de tecnologia e inteligência fiscal para otimizar a conformidade tributária no varejo. A especialista ensina ainda qual a melhor ferramenta pra auxiliar quem tem um negócio. “Isso depende do tipo de negócio e do nível de controle financeiro que o empreendedor já tem. Para micro e pequeno empreendedor, ferramentas de gestão como Omie, Conta Azul, Granatum ajudam organizar receitas e despesas. Mas para quem quer mais precisão na parte fiscal e tributária, soluções especializadas, como a Mix Fiscal, podem ser um grande diferencial. A Plataforma da Mix Fiscal ajuda empresas a entender melhor as regras fiscais, evitar erros e até identificar oportunidades de economia de impostos. Isso é essencial para negócios que precisam manter a conformidade com a legislação sem perder tempo e burocracia”, finaliza. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Tonegutti faz uma alerta sobre a privacidade de dados em conformidade com a LGPD já que essas ferramentas, se não usadas da forma correta, podem trazer alguns riscos. “Ferramentas de IA processam dados financeiros e pessoais extremamente sensíveis. Se não houver segurança robusta, há riscos de vazamento de informações e uso indevido dos dados. Já na conformidade com a LGPD, nem todas as ferramentas garantem total conformidade. É fundamental verificar se o provedor da solução implementa políticas claras de privacidade e proteção de dados, utiliza criptografia para armazenamento e transmissão de dados, oferece transparência sobre o uso de informações pessoais e permite ao usuário controlar seus dados. Minha recomendação é optar por soluções de empresas reconhecidas e que declarem explicitamente sua conformidade com a LGPD e outras legislações de proteção de dados", salienta.

A especialista elenca ainda alguns exemplos de ferramentas que mostram como a IA pode ajudar a manter a consistência e a veracidade das informações. "Para o contribuinte comum o melhor é o ChatGPT. Ele entende o que foi dito antes na conversa para responder de forma que a conversa fique lógica e coerente”. BERT - Este modelo, usado pelo Google, analisa as palavras em uma frase (tanto antes quanto depois) para compreender melhor o que a frase quer dizer. Ferramentas de verificação de fatos: O Factiverse AI Editor, que compara uma afirmação com informações de fontes confiáveis para checar se ela é verdadeira.