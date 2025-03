Haddad: Redução no imposto de importação tem alcance, mas há outros fatores que ajudarão mais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta, 7, que o controle da inflação não vai acontecer apenas com as medidas anunciadas ontem pelo governo, que incluem a redução a zero do imposto de importação de produtos como carne, açúcar, café e biscoitos. Para o ministro, as medidas têm alcance, mas a produção agrícola, apoiada pelo Plano Safra, e a correção do câmbio devem ser mais efetivos em derrubar a inflação de alimentos. Segundo Haddad, a decisão de zerar o imposto de importação não tem o objetivo de derrubar os preços imediatamente, mas sim segurar o apetite dos produtores que estão com a intenção de subir os preços. "Tem alcance, mas há outros fatores que vão ajudar mais a baixar o preço", comentou o ministro da Fazenda, que não participou do anúncio das medidas.

Ele ressaltou que um "bom Plano Safra" é metade do caminho para conter a inflação dos alimentos. Em paralelo, emendou, o dólar precisa voltar a um patamar civilizado. "Então, não é uma coisa que vai resolver. Não acredito que tenha uma decisão que vai resolver a inflação", comentou o ministro, durante participação no podcast Flow.

Trump O ministro Haddad expressou otimismo sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, apesar das ameaças de Donald Trump que podem resultar em aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Haddad observou que a troca de comércio e serviços entre os dois países é superavitária do lado americano, de modo que não faz muito sentido para Trump entrar numa disputa comercial com o Brasil. "Seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu?", comentou o ministro.